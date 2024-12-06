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عربي-دولي
دولة عربية توجّه نداء لمواطنيها في سوريا
Lebanon 24
06-12-2024
|
15:17
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وجهت السفارة العراقية في دمشق، اليوم الجمعة، نداء لمواطنيها المتواجدين في سوريا.
وأعلنت السفارة في بيان لها، أنّ "السفارة العراقية في دمشق ان يوم غد السبت 7/12/2024 سيكون يوم دوام رسمي في السفارة من الساعة العاشرة الى الثانية بعد الظهر. وذلك لاكمال وتسهيل معاملات العراقيين الراغبين بالسفر الى العراق".
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وأضافت: "السفارة العراقية في دمشق تدعو المواطنين العراقيين الراغبين بالعودة إلى العراق الاتصال بها لغرض تسجيل أسمائهم: (00963113341290 ،00963113341299 ،00963113341298)".
وختمت السفارة: "تعلن السفارة العراقية في دمشق للمواطنين العراقيين الراغبين بحصول زوجاتهم السوريات على سمة دخول الى العراق أو اولاد المواطنات العراقيات من زوج سوري يتم منح الأبناء دون ال 15 عاما وإقامة لمدة سنة بعد تقديم حجة وصاية لهم وعقد زواج مصدق". (روسيا اليوم)
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