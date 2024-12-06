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عربي-دولي

تصريح جديد من الخارجية الأميركية حول الأحداث في سوريا.. ماذا قالت؟

Lebanon 24
06-12-2024 | 15:30
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أعلن المتحدث باسم الخارجية الأميركية، اليوم الجمعة، أن "ما يحدث الآن في سوريا هو نتيجة موقف الرئيس بشار الأسد الرافض للانخراط في عملية سياسية إضافة إلى الدعم الروسي والإيراني لذلك الموقف".
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وأكد في كلامه لـ"الحرة" أنه "ليس هناك أي تغيير بشأن تصنيف هيئة تحرير الشام كمنظمة إرهابية" من قبل الولايات المتحدة. (الحرة) 
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