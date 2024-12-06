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عربي-دولي
رقم صادم.. كم بلغ عدد النازحين في سوريا بسبب المعارك؟
Lebanon 24
06-12-2024
|
16:25
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كشف المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، اليوم الجمعة، أن "370 ألف شخص على الأقل، معظمهم من النساء والأطفال، نزحوا بسبب المعارك المستمرة في سوريا، منذ 27 تشرين الثاني الماضي، عندما بدأت فصائل المعارضة المسلحة التقدم والسيطرة على مناطق كانت تحت سلطة نظام دمشق".
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وأكد أن "100 ألف من النازحين غادروا منازلهم أكثر من مرة، منذ تصاعد الأعمال القتالية. وكان إحصاء سابق لمنظمة الأمم المتحدة كان قد قدر أن عدد النازحين في سوريا بسبب المعارك، بنحو 280 ألفاً". (الحرة)
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