رقم صادم.. كم بلغ عدد النازحين في سوريا بسبب المعارك؟

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وأكد أن "100 ألف من النازحين غادروا منازلهم أكثر من مرة، منذ تصاعد الأعمال القتالية. وكان إحصاء سابق لمنظمة الأمم المتحدة كان قد قدر أن عدد النازحين في سوريا بسبب المعارك، بنحو 280 ألفاً". (الحرة)