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عربي-دولي

الأمم المتحدة: نزوح 370 ألف شخص بسبب القتال في سوريا

Lebanon 24
06-12-2024 | 18:48
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أفادت الأمم المتحدة عن نزوح 370 ألف شخص على الأقل منذ تجدّد الحرب الأهلية في سوريا أواخر الشهر الماضي.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في مؤتمر صحفي في نيويورك الجمعة إن "معظم النازحين هم من النساء والأطفال".
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وأضاف أن "عشرات الآلاف لجأوا إلى شمال شرق سوريا".

ووفقاً للأمم المتحدة، فإن العديد من ملاجئ الطوارئ وصلت بالفعل إلى طاقتها الاستيعابية القصوى.

وقال دوجاريك إنه "مع وصول هذه المواقع إلى طاقتها الاستيعابية الآن، ينام الناس في الشوارع أو في سياراتهم في درجات حرارة تحت الصفر مع حلول فصل الشتاء".

وتسبّب القتال أيضاً في إلحاق أضرار بالبنية التحتية الحيوية وتعطيل المساعدات الضرورية.

وتأتي هذه الأرقام مع التطورات الميدانية التي تضع البلد في تصعيد عسكري متسارع، يرافقه مزيد من التوترات الأمنية التي تعصف بالمنطقة.
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