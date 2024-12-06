21
o
بيروت
21
o
طرابلس
20
o
صور
22
o
جبيل
20
o
صيدا
22
o
جونية
14
o
النبطية
11
o
زحلة
11
o
بعلبك
5
o
بشري
15
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
بيان عاجل للرعايا الأميركيين في سوريا.. "للمغادرة فوراً"
Lebanon 24
06-12-2024
|
23:11
A-
A+
photos
0
A+
A-
قامت وزارة الخارجية الأميركية، بإصدار بيان اليوم السبت حثت فيه مواطنيها على مغادرة سوريا فورا، مشيرة إلى تصاعد حدة الاشتباكات المسلحة في مختلف أنحاء البلاد، مما يجعل الوضع الأمني غير مستقر وغير قابل للتنبؤ.
Advertisement
وقالت الوزارة في بيانها الذي نقلته وكالة رويترز: "تحث وزارة الخارجية المواطنين الأميركيين على مغادرة سوريا الآن بينما تظل خيارات السفر التجارية متاحة في دمشق".
وأوضحت أن على المواطنين الذين يختارون البقاء أو غير القادرين على المغادرة إعداد خطط طوارئ للتعامل مع المواقف الحرجة والاستعداد للاحتماء في أماكنهم لفترات طويلة إذا تطلب الأمر ذلك.
يأتي هذا التحذير بعد التقدم الذي أحرزته الفصائل المسلحة على الأرض، حيث أعلنت فجر السبت سيطرتها الكاملة على مدينة درعا.(سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
لؤي راغب علامة يُشارك في مهرجان البحر الأحمر السينمائي بجدة.. شاهدوا إطلالته على السجادة الحمراء (فيديو)
Lebanon 24
لؤي راغب علامة يُشارك في مهرجان البحر الأحمر السينمائي بجدة.. شاهدوا إطلالته على السجادة الحمراء (فيديو)
03:00 | 2024-12-06
06/12/2024 03:00:21
Lebanon 24
Lebanon 24
مدينة سورية قرب لبنان "مهدّدة".. مفاجأة عسكرية!
Lebanon 24
مدينة سورية قرب لبنان "مهدّدة".. مفاجأة عسكرية!
03:15 | 2024-12-06
06/12/2024 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عملية أمنية في "فردان".. من الذي تم توقيفه هناك؟
Lebanon 24
عملية أمنية في "فردان".. من الذي تم توقيفه هناك؟
12:19 | 2024-12-06
06/12/2024 12:19:04
Lebanon 24
Lebanon 24
منطقة سورية تؤثر على لبنان.. ومفاجأة تخصّ "حزب الله"!
Lebanon 24
منطقة سورية تؤثر على لبنان.. ومفاجأة تخصّ "حزب الله"!
16:09 | 2024-12-06
06/12/2024 04:09:02
Lebanon 24
Lebanon 24
تطور عاجل.. إسرائيل تستعد لـ"ضرب سوريا"!
Lebanon 24
تطور عاجل.. إسرائيل تستعد لـ"ضرب سوريا"!
14:40 | 2024-12-06
06/12/2024 02:40:41
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
02:21 | 2024-12-07
بشأن درعا والسويداء.. هذا ما أعلنه الجيش السوري
01:52 | 2024-12-07
والدته ماتت بحرقته: لبناني اختفى في سجن حماة 42 عاماً ثم انتشرت صورته.. هذا ما كشفه شقيقه عن المساجين اللبنانيين
01:33 | 2024-12-07
إسرائيل تطلب وساطة ايلون ماسك بملف الأسرى
01:07 | 2024-12-07
في السويداء.. إخلاء إدارات وحظر تجوال لـ24 ساعة
00:58 | 2024-12-07
الجيش السوري انسحب: درعا بيد فصائل محلية.. وخروج مئات السجناء من سجن إزرع المركزي (فيديو)
00:57 | 2024-12-07
عملية نوعية في ريف حمص الشمالي.. هذا ما كشفته وزارة الدفاع السورية
فيديو
قبل ساعات من وقف النار.. إسرائيل قصفت موقعا مهما كان ينتج الصواريخ الدقيقة لحزب الله في البقاع (فيديو)
Lebanon 24
قبل ساعات من وقف النار.. إسرائيل قصفت موقعا مهما كان ينتج الصواريخ الدقيقة لحزب الله في البقاع (فيديو)
23:27 | 2024-11-27
07/12/2024 09:33:31
Lebanon 24
Lebanon 24
نجمة "باب الحارة" السورية تُثير ضجة: تعرّضت للضرب في مطار بيروت! (فيديو)
Lebanon 24
نجمة "باب الحارة" السورية تُثير ضجة: تعرّضت للضرب في مطار بيروت! (فيديو)
02:03 | 2024-11-27
07/12/2024 09:33:31
Lebanon 24
Lebanon 24
أكثر من 60 ألف قطعة سلاح ومعدات عسكرية.. الجيش الإسرائيلي يعرض "غنائم" استولى عليها في جنوب لبنان (فيديو)
Lebanon 24
أكثر من 60 ألف قطعة سلاح ومعدات عسكرية.. الجيش الإسرائيلي يعرض "غنائم" استولى عليها في جنوب لبنان (فيديو)
23:24 | 2024-11-25
07/12/2024 09:33:31
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24