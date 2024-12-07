في السويداء.. إخلاء إدارات وحظر تجوال لـ24 ساعة

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أخلى مسؤولون بينهم المحافظ وقادة أمنيون، الجمعة، مؤسسات ومراكز في محافظة السويداء جنوب سوريا، على وقع هجمات غير مسبوقة تشنها الفصائل المسلحة في وسط البلاد، وفق ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان وشبكة إخبارية محلية.وقال المرصد إن محافظ المدينة وقيادات الشرطة والسجن وحزب البعث غادروا إداراتهم في مدينة السويداء، تزامناً مع سيطرة مسلحين محليين على نقاط أمنية في ريفها، وفق فرانس برس.