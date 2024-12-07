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عربي-دولي

الرياض تُحذر: استمرار حرب غزة يضعف منظومة الأمن الدولي

Lebanon 24
07-12-2024 | 03:48
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اعتبر وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أن استمرار الحرب في قطاع غزة واتساع نطاقها إقليمياً يضعف منظومة الأمن الدولي.

وأضاف وزير الخارجية السعودي خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى العشرين للأمن الإقليمي (حوار المنامة 2024) في العاصمة البحرينية المنامة، اليوم السبت، أن إحلال السلام يحتاج إلى تمكين دولي ومواجهة حازمة من جميع الأطراف التي تعرقل جهود تحقيقة.
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كذلك قال إنه يتحتم على المجتمع الدولي تكثيف جهودة للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة.

يذكر أن مصادر مطلعة كشفت قبل أيام أن الجانب الإسرائيلي قدم مقترحاً جديداً، يقضي بوقف مؤقت للنار يمتد بين 42 و60 يوماً، فيما المقترح السابق الذي قدم خلال شهر آب نص على هدنة لـ 42 يوماً فقط. (العربية)



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