Advertisement

عربي-دولي

الوضع في المنطقة وسوريا بين وزير الخارجية القطري يبحث مع نظيره التركي

Lebanon 24
07-12-2024 | 04:02
A-
A+
Doc-P-1289254-638691665024588082.png
Doc-P-1289254-638691665024588082.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني هاتفيا مع وزير خارجية تركيا هاكان فيدان مستجدات الوضع في المنطقة وسوريا، حسبما نقلت "روسيا اليوم".

وجاء في بيان الخارجية القطرية: "جرى خلال الاتصال استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، والمستجدات في المنطقة لاسيما في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، بالإضافة إلى آخر التطورات في سوريا".
Advertisement

وأشار الجانب القطري إلى أن الدوحة تتابع بقلق بالغ الأوضاع الأخيرة التي تشهدها سوريا، وتؤكد على ضرورة تجنيب المدنيين أي تبعات لهذا الصراع.

وجدد الدعوة لجميع الأطراف للحوار والتفاهم لإنهاء الأزمة السورية وفق قرارات الشرعية الدولية وقرار مجلس الأمن 2254 بما يحقق تطلعات الشعب السوري، ويحافظ على وحدة بلاده وسيادتها واستقلالها.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:00 | 2024-12-07
05:20 | 2024-12-07
04:56 | 2024-12-07
04:42 | 2024-12-07
04:38 | 2024-12-07
04:27 | 2024-12-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24