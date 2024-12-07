الوضع في المنطقة وسوريا بين وزير الخارجية القطري يبحث مع نظيره التركي

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بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني هاتفيا مع وزير خارجية تركيا هاكان فيدان مستجدات الوضع في المنطقة وسوريا، حسبما نقلت "روسيا اليوم".وجاء في بيان الخارجية القطرية: "جرى خلال الاتصال استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، والمستجدات في المنطقة لاسيما في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، بالإضافة إلى آخر التطورات في سوريا".وأشار الجانب القطري إلى أن الدوحة تتابع بقلق بالغ الأوضاع الأخيرة التي تشهدها سوريا، وتؤكد على ضرورة تجنيب المدنيين أي تبعات لهذا الصراع.وجدد الدعوة لجميع الأطراف للحوار والتفاهم لإنهاء الأزمة السورية وفق قرارات الشرعية الدولية وقرار مجلس الأمن 2254 بما يحقق تطلعات الشعب السوري، ويحافظ على وحدة بلاده وسيادتها واستقلالها.