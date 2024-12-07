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عربي-دولي

"استعدادا لسيناريوهات مختلفة".. تحركات إسرائيلية قرب الحدود السورية

Lebanon 24
07-12-2024 | 04:27
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بالتزامن مع المعارك الدائرة بين الفصائل المسلحة والقوات الحكومية السورية، أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، عن "تحركات إضافية" قرب الحدود السورية.

وذكر الجيش أنه ينشر قوات إضافية في هضبة الجولان المحتلة، بهدف "تعزيز الدفاع في المنطقة والاستعداد لسيناريوهات مختلفة".
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وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، قد قال في وقت سابق أمس الجمعة، إن الجيش الإسرائيلي استدعى قوات في ضوء التطورات الحاصلة في سوريا.

وكتب أدرعي عبر حسابه على منصة "إكس": "نظرا لتقييم الوضع الذي يجرى في هيئة الأركان العامة والقيادة الشمالية العسكرية منذ يوم أمس (الخميس) وفي ضوء التطورات الحاصلة في القتال الداخلي في سوريا، تقرر استدعاء قوات جوية وبرية إلى منطقة هضبة الجولان".

وأضاف: "قوات الجيش منتشرة في المنطقة الحدودية وترفع من جاهزيتها للتعامل مع سيناريوهات مختلفة".(سكاي نيوز)



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