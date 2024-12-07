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عربي-دولي
إيران تكشف.. هل أخلت سفارتها في سوريا؟
Lebanon 24
07-12-2024
|
05:20
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نفت إيران، السبت، إخلاء سفارتها في دمشق على وقع الأحداث الجارية في سوريا مؤكدة استمرار عملها وفقا لما هو معتاد.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، إن سفارة بلاده في دمشق تواصل القيام بأنشطتها المعتادة.
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ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية، السبت، عن بقائي قوله حول الادعاءات المتعلقة بإخلاء سفارة إيران في دمشق: "هذه الادعاءات غير صحيحة، وسفارة إيران ما زالت فعالة وتواصل القيام بأنشطتها المعتادة".
ويأتي ذلك بعد أن ترددت تقارير صحفية عن بدء إيران إجلاء عسكرييها وموظفي بعثتها الدبلوماسية وعائلاتهم، فضلا عن المدنيين الإيرانيين من سوريا، وأن عملية الإجلاء تتم جزئيا عبر رحلات جوية إلى طهران، وكذلك على الطرق البرية إلى لبنان والعراق وميناء اللاذقية السوري.
وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، قد قال في وقت سابق، الجمعة، إن مصير الرئيس السوري بشار الأسد "غير معروف".
وأشار إلى أن سوريا قد تواجه سيناريوهات خطيرة مثل حرب أهلية، تقسيم البلاد، أو سيطرة جماعات إرهابية بالكامل، مشددا على أن جميع دول المنطقة متفقة على دعم وحدة الأراضي السورية وسيادتها.
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