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عربي-دولي
التطورات تتسارع في سوريا.. المعارضة المسلحة تسيطر على نقطة محورية قرب دمشق
Lebanon 24
07-12-2024
|
06:19
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أعلن القيادي في المعارضة السورية حسن عبد الغني، اليوم السبت، أن قوات المعارضة سيطرت على مدينة الصنمين وتقدمت إلى مسافة 20 كيلومترا من البوابة الجنوبية لدمشق.
وتُعد مدينة الصنمين نقطة محورية على الطريق الرابط بين جنوب سوريا والعاصمة دمشق، كما أنها تحتضن قواعد عسكرية ومخازن أسلحة كانت تحت سيطرة قوات النظام.
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من جانبه، يقول الجيش السوري إنه ينفذ غارات جوية في محيط حماة وحمص وينشر تعزيزات على تلك الجبهة.
كما أشار الى أنه يعيد تمركزه حول درعا والسويداء دون الاعتراف بسيطرة مقاتلي المعارضة عليهما.
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