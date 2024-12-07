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عربي-دولي

في غزة.. جولة جديدة لمفاوضات وقف إطلاق النار وعدد الشهداء يرتفع

Lebanon 24
07-12-2024 | 07:57
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كشف عضو المكتب السياسي لحماس باسم نعيم، اليوم السبت، إن "الوسطاء استأنفوا الاتصالات والمفاوضات مع الحركة وإسرائيل، لبدء جولة مفاوضات جديدة حول التوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة".

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وأضاف نعيم، في حديث  لـ"فرانس برس" أن حماس "أبلغت الوسطاء هذا الأسبوع أنها مستعدة لإظهار مرونة بشأن التوصل لاتفاق لوقف الحرب وتنفيذ ذلك، بما يشمل جدولا زمنيا محددا بمواعيد ومتفق عليه لانسحاب القوات الإسرائيلية الكلي من المحاور الرئيسية" في غزة، في إشارة إلى محوري فيلادلفيا.

بدوره، كشف رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، إن "الزخم عاد إلى هذه المحادثات بعد فوز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية الأميركية الشهر الماضي".

وأوضح أنه "في حين كانت هناك "بعض الاختلافات" في النهج المتبع في التعامل مع الاتفاق بين الإدارتين الأميركية المنتهية ولايتها والمقبلة، فإنه لم نر أو ندرك أي خلاف حول الهدف ذاته لإنهاء الحرب".

وقال مسؤولو صحة فلسطينيون إن ضربات إسرائيلية على مدينتي غزة ورفح أدّت إلى استشهاد 20 فلسطينيا على الأقل.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، أن الهجوم العسكري الإسرائيلي على القطاع تسبب في استشهاد 44664 فلسطينيا وإصابة 105976 منذ السابع من تشرين الأول 2023. (سكاي نيوز) 
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