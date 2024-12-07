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إقتصاد

بعد توقف دام لأشهر.. الصين تستأنف شراء الذهب

Lebanon 24
07-12-2024 | 08:32
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استأنف البنك المركزي في الصين شراء الذهب لاحتياطياته في تشرين الثاني بعد توقف استمر لمدة ستة أشهر، بحسب بيانات رسمية صادرة عن بنك الشعب الصيني.


وكان بنك الشعب الصيني أكبر مشتر رسمي للذهب في العالم في 2023. وقد يدعم استئناف عمليات الشراء الطلب من المستثمرين الصينيين الذي كان خافتا منذ أوقف المركزي الصيني سلسلة عمليات الشراء التي استمرت 18 شهرا حتى أيار الماضي.
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وارتفعت حيازات الصين من الذهب إلى 72.96 مليون أونصة في نهاية تشرين الثاني، ارتفاعا من 72.80 مليون أونصة في الشهر السابق.

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