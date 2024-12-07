18
o
بيروت
19
o
طرابلس
19
o
صور
20
o
جبيل
19
o
صيدا
20
o
جونية
13
o
النبطية
11
o
زحلة
10
o
بعلبك
4
o
بشري
16
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
الفصائل المسلحة: بدأنا مرحلة تطويق دمشق
Lebanon 24
07-12-2024
|
08:39
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت الفصائل المعارضة المسلحة أنها تستعد لمعركة دمشق.
فقد أفادت "هيئة تحرير الشام" والفصائل المسلحة المتحالفة معها بأنها بدأت المرحلة الأخيرة لـ"تطويق" دمشق.
وقال القيادي في الفصائل حسن عبدالغني في بيان مقتضب على تليغرام، اليوم السبت، "بدأت قواتنا تنفيذ المرحلة الأخيرة بتطويق العاصمة".
Advertisement
أتت تلك التصريحات بعدما أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى أن القوات الحكومية أخلت بلدات تبعد حوالي 10 كيلومترات عن دمشق من الجهة الجنوبية الغربية، في إطار سلسلة انتكاسات منيت بها في الميدان.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بتنورة قصيرة.. اليسا تحيي حفلا في الرياض وهكذا رقصت على المسرح (فيديو)
Lebanon 24
بتنورة قصيرة.. اليسا تحيي حفلا في الرياض وهكذا رقصت على المسرح (فيديو)
01:39 | 2024-12-07
07/12/2024 01:39:26
Lebanon 24
Lebanon 24
عملية أمنية في "فردان".. من الذي تم توقيفه هناك؟
Lebanon 24
عملية أمنية في "فردان".. من الذي تم توقيفه هناك؟
12:19 | 2024-12-06
06/12/2024 12:19:04
Lebanon 24
Lebanon 24
منطقة سورية تؤثر على لبنان.. ومفاجأة تخصّ "حزب الله"!
Lebanon 24
منطقة سورية تؤثر على لبنان.. ومفاجأة تخصّ "حزب الله"!
16:09 | 2024-12-06
06/12/2024 04:09:02
Lebanon 24
Lebanon 24
من المستشفى.. ملكة جمال تعلن إصابتها بالسرطان (فيديو)
Lebanon 24
من المستشفى.. ملكة جمال تعلن إصابتها بالسرطان (فيديو)
23:00 | 2024-12-06
06/12/2024 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"غيّرت حياتي".. بطل مسلسل "العميل" يتحدث بتأثر عن زوجته سارة أبي كنعان وهذا ما قاله عن طليقته (فيديو)
Lebanon 24
"غيّرت حياتي".. بطل مسلسل "العميل" يتحدث بتأثر عن زوجته سارة أبي كنعان وهذا ما قاله عن طليقته (فيديو)
03:07 | 2024-12-07
07/12/2024 03:07:16
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
12:00 | 2024-12-07
تفاصيل تكشف أسباب انهيار الجيش السوري.. 4 عوامل مهمة!
11:00 | 2024-12-07
قصصٌ مروّعة من سجون سوريا.. ما كُشف مُفاجئ جداً!
10:45 | 2024-12-07
أردوغان: من يحدد مستقبل سوريا هم السوريون
10:37 | 2024-12-07
"لا تتورطوا".. ترامب: سوريا ليست معركتنا
10:11 | 2024-12-07
لافروف وبيدرسون يبحثان تطورات الوضع في سوريا
10:07 | 2024-12-07
ما حقيقة حث مصر الرئيس السوري على مغادرة بلاده؟
فيديو
قبل ساعات من وقف النار.. إسرائيل قصفت موقعا مهما كان ينتج الصواريخ الدقيقة لحزب الله في البقاع (فيديو)
Lebanon 24
قبل ساعات من وقف النار.. إسرائيل قصفت موقعا مهما كان ينتج الصواريخ الدقيقة لحزب الله في البقاع (فيديو)
23:27 | 2024-11-27
07/12/2024 19:07:30
Lebanon 24
Lebanon 24
نجمة "باب الحارة" السورية تُثير ضجة: تعرّضت للضرب في مطار بيروت! (فيديو)
Lebanon 24
نجمة "باب الحارة" السورية تُثير ضجة: تعرّضت للضرب في مطار بيروت! (فيديو)
02:03 | 2024-11-27
07/12/2024 19:07:30
Lebanon 24
Lebanon 24
أكثر من 60 ألف قطعة سلاح ومعدات عسكرية.. الجيش الإسرائيلي يعرض "غنائم" استولى عليها في جنوب لبنان (فيديو)
Lebanon 24
أكثر من 60 ألف قطعة سلاح ومعدات عسكرية.. الجيش الإسرائيلي يعرض "غنائم" استولى عليها في جنوب لبنان (فيديو)
23:24 | 2024-11-25
07/12/2024 19:07:30
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24