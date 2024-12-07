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الفصائل المسلحة: بدأنا مرحلة تطويق دمشق

Lebanon 24
07-12-2024 | 08:39
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أعلنت الفصائل المعارضة المسلحة أنها تستعد لمعركة دمشق.

فقد أفادت "هيئة تحرير الشام" والفصائل المسلحة المتحالفة معها بأنها بدأت المرحلة الأخيرة لـ"تطويق" دمشق.

وقال القيادي في الفصائل حسن عبدالغني في بيان مقتضب على تليغرام، اليوم السبت، "بدأت قواتنا تنفيذ المرحلة الأخيرة بتطويق العاصمة".
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أتت تلك التصريحات بعدما أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى أن القوات الحكومية أخلت بلدات تبعد حوالي 10 كيلومترات عن دمشق من الجهة الجنوبية الغربية، في إطار سلسلة انتكاسات منيت بها في الميدان.
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