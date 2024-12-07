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اجتماع بين إيران وتركيا وروسيا بشأن سوريا.. ودعوات إلى الحوار

Lebanon 24
07-12-2024 | 08:47
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بدأ وزراء خارجية إيران وتركيا وروسيا اجتماعا في الدوحة لبحث الوضع في سوريا حيث سيطرت الفصائل المعارضة المسلحة على مناطق عدة في الأيام الماضية مع تراجع قوات الحكومة، بحسب ما أفادت وزارة الخارجية الإيرانية.
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وتشارك الدول الثلاث في صيغة أستانا التي أطلقت قبل أعوام.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم السبت إن موسكو تدعو إلى وقف فوري "للأنشطة العدائية" في سوريا، داعيا إلى الحوار بين الحكومة السورية و"المعارضة الشرعية".

وأوضح أنه من غير المقبول السماح "لمجموعة إرهابية" سورية بالسيطرة على أراضٍ في انتهاك لوحدة البلاد، معتبرا "هيئة تحرير الشام" في سوريا "جماعة إرهابية".
 
من جهته، شدد وزير الخارجية الإيراني على أهمية إجراء "حوار سياسي" بين حكومة الرئيس السوري بشار الأسد وما وصفها بـ"المعارضة المشروعة"، في ظل هجوم غير مسبوق تشنّه الفصائل أتاح لها السيطرة على مناطق عدة.

وقال عراقجي إن "الحوار السياسي بين الحكومة السورية والمعارضة المشروعة يجب أن يبدأ".
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