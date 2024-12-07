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عربي-دولي

دولة عربية تدعو مواطنيها لتجنب السفر إلى سوريا وهذا ما طلبته من المقيمين هناك

Lebanon 24
07-12-2024 | 08:47
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أعلنت وزارة الخارجية المصرية في بيان صحفي، اليوم السبت، أنّه "على ضوء التطورات المتسارعة التي تشهدها سوريا، وتصاعد حدة الاشتباكات الميدانية في بعض المناطق السورية، تدعو المواطنين المصريين المتواجدين والمقيمين في سوريا بضرورة توخي أقصى درجات الحيطة والحذر والابتعاد عن المناطق التي تشهد توترا".
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ودعت مواطنيها إلى "الالتزام بتعليمات السلطات السورية المختصة، وتجنب السفر إلى سوريا في الوقت الراهن، والبقاء على تواصل مستمر مع السفارة المصرية في دمشق".

ووفق البيان، فقد "شكلت وزارة الخارجية خلية أزمة لمتابعة مستجدات موقف الرعايا المصريين بسوريا على مدار الساعة".

كما طالبت من جميع المصريين المقيمين والمتواجدين في سوريا بـ"سرعة تسجيل بياناتهم لتتمكن السفارة المصرية في دمشق من مراجعة ومتابعة أوضاعهم، والاطمئنان على أحوالهم، لاتخاذ ما يلزم". (سكاي نيوز) 
 
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