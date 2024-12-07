الجولاني لمقاتليه: دمشق تنتظركم

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حث قائد هيئة تحرير الشام أبو محمد الجولاني، السبت، مقاتليه على الزحف نحو العاصمة السورية دمشق.ووجه الجولاني حديثه لمقاتليه في بيان على قناة تليغرام: "اتركوا المدن المحررة للشرطة ودمشق تنتظركم".يأتي حديث الجولاني بعد إعلان المعارضة المسلحة في سوريا أنها بدأت المرحلة الأخيرة تطويق العاصمة السورية تمهيدا لاقتحامها.