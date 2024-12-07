فصائل المعارضة المسلحة تدخل مدينة حمص

دخلت الفصائل المسلحة، اليوم السبت، مدينة حمص السورية لتمهد الطريق نحو اقتحام العاصمة دمشق.



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من جانبه، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بانسحاب قوات الجيش السوري من محيط مدينة حمص. ونقلت وكالة رويترز عن مصادر بالجيش السوري والمعارضة بأن الفصائل المسلحة دخلت مدينة حمص الرئيسية من الشمال والشرق.من جانبه، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بانسحاب قوات الجيش السوري من محيط مدينة حمص.