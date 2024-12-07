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عربي-دولي

ما حقيقة حث مصر الرئيس السوري على مغادرة بلاده؟

Lebanon 24
07-12-2024 | 10:07
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أعلنت وزارة الخارجية المصرية، اليوم السبت، في بيان صحفي أنها "تنفي مصر بشكل قاطع ما أوردته صحيفة "وول ستريت جورنال" بأن مسؤولين مصريين حثوا الرئيس السوري على مغادرة البلاد، وتشكيل حكومة في المنفى"، وتؤكد أن تلك المعلومات لا أساس لها من الصحة جملة وتفصيلًا".
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 ودعت مصر كافة وسائل الإعلام إلى تحري الدقة فيما يتم نشره من معلومات. (سكاي نيوز) 
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