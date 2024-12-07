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لافروف وبيدرسون يبحثان تطورات الوضع في سوريا

Lebanon 24
07-12-2024 | 10:11
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بحث وزيرالخارجية الروسي سيرغي لافروف مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون، الوضع في سوريا.

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، أنّه"جرى تبادل وجهات النظر حول الوضع المتطور في سوريا بالنظر إلى الهجوم واسع النطاق لمسلحي هيئة تحرير الشام ومجموعات مسلحة أخرى في شمال غربي سوريا".
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وأضافت الوزارة أن اللقاء تناول أيضا الإجراءات العاجلة المطلوبة لتحقيق استقرارالوضع في سوريا وضمان حماية السكان المدنيين، والحيلولة دون تطور الأوضاع إلى سيناريوهات كارثية.

وبحسب البيان، شدد وزير الخارجية الروسي على "الحاجة إلى احترام سيادة واستقلال ووحدة وسلامة أراضي سوريا، كما أعرب عن الدعم لمهمة توحيد جهود جميع الأطراف المعنية من أجل استعادة الاستقرار والنظام الدستوري في سوريا". (روسيا اليوم)
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