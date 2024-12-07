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عربي-دولي

"لا تتورطوا".. ترامب: سوريا ليست معركتنا

Lebanon 24
07-12-2024 | 10:37
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قال الرئيس المنتخب دونالد ترامب، يوم السبت، إن الولايات المتحدة لا ينبغي أن تكون متورطة في الصراع السوري، حيث تهدد قوات المعارضة حكومة الرئيس بشار الأسد.

وكتب  ترامب على حسابه بمنصة تروث سوشيال:"سوريا في حالة فوضى، لكنها ليست صديقتنا، ويجب ألا تكون للولايات المتحدة أي علاقة بها. هذا ليس صراعنا. دع الأمور تسير بطريقتها. لا تتورطوا!".
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