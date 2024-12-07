18
o
بيروت
19
o
طرابلس
19
o
صور
20
o
جبيل
19
o
صيدا
20
o
جونية
13
o
النبطية
11
o
زحلة
10
o
بعلبك
4
o
بشري
16
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
أردوغان: من يحدد مستقبل سوريا هم السوريون
Lebanon 24
07-12-2024
|
10:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم السبت، أنه"لمدة 13 عاما كانت أحضان ولاية غازي عنتاب، مفتوحة للاجئين السوريين، كمثال لحسن الاستضافة، وكانوا خير خلف لخير سلف".
أضاف: "تتابعون عن كثب ما يجري في سورية إن الجمهورية التركية تجمعها أكثر من 900 كيلومتر مع سوريا، لذلك لا يمكن أن تغض الطرف أو تغمض أعينها حول هذه التطورات في سوريا".
Advertisement
وأشار إلى أنّه :"يوم الخميس أجرينا اجتماع مجلس الأمن القومي، وعملنا إحاطة كاملة، ونحن لم ولن نطمع باحتلال ولا شبر واحد من أراضي أية دولة"، متابعاً "دائما كانت تركيا تسعى للحوار، وبذلنا قصارى جهدنا للحفاظ على استقلال سوريا".
تابع: "ليعلم الجميع بأن هناك حقيقة جديدة داخل سوريا بجميع أطيافها وأعراقها ومذاهبها، وهي عائدة للمواطنين السوريين"، موضحاً أنّه "من يحدد مستقبل سوريا هم السوريون الذين يعيشون داخل سوريا".
وقال إردوغان: "أخصّ بالذكر بأن جميع التنظيمات الإرهابية نقوم بالصيد في المياه العكرة واستغلال هذه الظروف، ولكننا لن نسمح لهم باستغلال هذه الظروف ومهاجمة الأراضي التركية.
سوريا سال فيها الدم لسنوات طويلة"، موكداً أن "الشعب السوري الآن يستحق الاستقلال بكل ما تحمله الكلمة من معنى والعيش بعدالة واستقرار".
واستطرد مدعيا: "منذ اليوم الأول للأزمة بذلنا قصارى جهودنا لحل الأزمة، وفتحنا أبوابنا لاستقبال السوريين، ولكن النظام السوري في الشام لم يصل للحقيقة والواقع، ونبهنا مرارا وتكرارا من خطورة ما يقوم به النظام، وقلنا إنه ذات يوم ستجني ثمار ما قمت به من سياسة قتل شعبك، وستدفع الفاتورة الغالية".
وتابع زاعما: "الهجمات المتزايدة ضدّ المدنيين في إدلب، كانت بمثابة الشرارة التي أججت الأحداث الأخيرة". (روسيا اليوم)
Advertisement
الأكثر قراءة
بتنورة قصيرة.. اليسا تحيي حفلا في الرياض وهكذا رقصت على المسرح (فيديو)
Lebanon 24
بتنورة قصيرة.. اليسا تحيي حفلا في الرياض وهكذا رقصت على المسرح (فيديو)
01:39 | 2024-12-07
07/12/2024 01:39:26
Lebanon 24
Lebanon 24
عملية أمنية في "فردان".. من الذي تم توقيفه هناك؟
Lebanon 24
عملية أمنية في "فردان".. من الذي تم توقيفه هناك؟
12:19 | 2024-12-06
06/12/2024 12:19:04
Lebanon 24
Lebanon 24
منطقة سورية تؤثر على لبنان.. ومفاجأة تخصّ "حزب الله"!
Lebanon 24
منطقة سورية تؤثر على لبنان.. ومفاجأة تخصّ "حزب الله"!
16:09 | 2024-12-06
06/12/2024 04:09:02
Lebanon 24
Lebanon 24
من المستشفى.. ملكة جمال تعلن إصابتها بالسرطان (فيديو)
Lebanon 24
من المستشفى.. ملكة جمال تعلن إصابتها بالسرطان (فيديو)
23:00 | 2024-12-06
06/12/2024 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"غيّرت حياتي".. بطل مسلسل "العميل" يتحدث بتأثر عن زوجته سارة أبي كنعان وهذا ما قاله عن طليقته (فيديو)
Lebanon 24
"غيّرت حياتي".. بطل مسلسل "العميل" يتحدث بتأثر عن زوجته سارة أبي كنعان وهذا ما قاله عن طليقته (فيديو)
03:07 | 2024-12-07
07/12/2024 03:07:16
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
12:00 | 2024-12-07
تفاصيل تكشف أسباب انهيار الجيش السوري.. 4 عوامل مهمة!
11:00 | 2024-12-07
قصصٌ مروّعة من سجون سوريا.. ما كُشف مُفاجئ جداً!
10:37 | 2024-12-07
"لا تتورطوا".. ترامب: سوريا ليست معركتنا
10:11 | 2024-12-07
لافروف وبيدرسون يبحثان تطورات الوضع في سوريا
10:07 | 2024-12-07
ما حقيقة حث مصر الرئيس السوري على مغادرة بلاده؟
10:02 | 2024-12-07
فصائل المعارضة المسلحة تدخل مدينة حمص
فيديو
قبل ساعات من وقف النار.. إسرائيل قصفت موقعا مهما كان ينتج الصواريخ الدقيقة لحزب الله في البقاع (فيديو)
Lebanon 24
قبل ساعات من وقف النار.. إسرائيل قصفت موقعا مهما كان ينتج الصواريخ الدقيقة لحزب الله في البقاع (فيديو)
23:27 | 2024-11-27
07/12/2024 19:11:28
Lebanon 24
Lebanon 24
نجمة "باب الحارة" السورية تُثير ضجة: تعرّضت للضرب في مطار بيروت! (فيديو)
Lebanon 24
نجمة "باب الحارة" السورية تُثير ضجة: تعرّضت للضرب في مطار بيروت! (فيديو)
02:03 | 2024-11-27
07/12/2024 19:11:28
Lebanon 24
Lebanon 24
أكثر من 60 ألف قطعة سلاح ومعدات عسكرية.. الجيش الإسرائيلي يعرض "غنائم" استولى عليها في جنوب لبنان (فيديو)
Lebanon 24
أكثر من 60 ألف قطعة سلاح ومعدات عسكرية.. الجيش الإسرائيلي يعرض "غنائم" استولى عليها في جنوب لبنان (فيديو)
23:24 | 2024-11-25
07/12/2024 19:11:28
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24