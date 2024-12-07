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عربي-دولي

آخر خبرٍ عن مكان بشار الأسد.. ماذا كشفت شبكة أميركية؟

Lebanon 24
07-12-2024 | 13:36
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نقلت شبكة "CNN" الأميركيّة عن مصادر قولها إنّ "الرئيس السوري بشار الأسد ليس موجوداً في أيّ من المواقع التي يتوقع أن يكون فيها ضمن العاصمة السورية دمشق".
 
وقالت الشبكة إنّ "الحرس الرئاسي للأسد لم يعد منتشراً في مكان إقامته المعتاد مما يثير تكهنات بأنه ربما يكون قد غادر دمشق". 
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كذلك، نقلت الشبكة عن مصدر مطلع قوله إن "المعارضة السورية لا تملك معلومات استخباراتية مؤكدة عن مكان وجود الأسد وتواصل بحثها عنه".
 
وفي وقتٍ سابق، اليوم السبت، أصدرت الرئاسة السورية بياناً نفت فيه ما تردد حول مغادرة الأسد لدمشق، أو قيامه بزيارات خاطفة لدولة أو أخرى.
 
وأكد البيان أن "الأسد يتابع عمله ومهامه الوطنية والدستورية من العاصمة دمشق"، مشددة على أن "كل الأخبار والنشاطات والمواقف المتعلقة بالرئيس الأسد تصدُر من منصات رئاسة الجمهورية والإعلام الوطني السوري".
 
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