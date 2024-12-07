ما مصير الجنود السوريين الذين دخلوا العراق؟

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كشف مصدر أمني مساء اليوم السبت، أن الجنود السوريين الذين دخلوا العراق سيتم نقلهم جواً إلى دمشق خلال ساعات، وفق ما أفادت قناة "العربية".يأتي ذلك بعد أن أفاد مصدر أمني عراقي رفيع المستوى بوقت سابق، أن العراق استقبل السبت، أكثر من ألف جندي من الجيش السوري عبر معبر القائم في محافظة الأنبار (550 كلم أقصى غرب البلاد)، وفق وكالة الأنباء العراقية "واع".وقال إن "أكثر من ألف جندي من الجيش السوري طلبوا الدخول إلى العراق عبر معبر القائم الحدودي". كما أضاف أنه "تم استقبال الجنود، وقدمت لهم الرعاية اللازمة وتلبية احتياجاتهم". (العربية)