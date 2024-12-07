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عربي-دولي

الجيش الإسرائيلي: ساعدنا قوة أممية في صد هجوم بالقنيطرة

Lebanon 24
07-12-2024 | 14:14
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أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه نشر تعزيزات عسكرية في مرتفعات الجولان، عقب تعرض موقع لقوات الأمم المتحدة لهجوم نفذه مسلحون، في منطقة حضر قرب خان أرنبة بمحافظة القنيطرة.
وقال الجيش في بيان نشره اليوم السبت على صفحته الرسمية على موقع "إكس": "قبل قليل تم رصد هجوم من قبل مسلحين نحو موقع الأمم المتحدة في منطقة حضر في سوريا"، مؤكداً أن وحداته تساعد قوات الأمم المتحدة على صد الهجوم القادم من الجانب السوري من مرتفعات الجولان.
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يأتي ذلك في ظل التقدم السريع لفصائل المعارضة السورية المسلحة، الذي قابله تراجع كبير للقوات الحكومية. (الحرة)
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