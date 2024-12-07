هل دخلت الفصائل المسلحة إلى مدينة حمص؟ مصدر عسكري سوري يجيب

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نفى مصدر عسكري سوري اليوم السبت، الأنباء التي تفيد بدخول الفصائل المسلحة إلى مدينة حمص.وقال المصدر العسكري: "لا صحة للأنباء التي تتناقلها المنصات الإعلامية التابعة للتنظيمات الإرهابية عن دخول الإرهابيين إلى مدينة حمص".وأضاف: "الوضع آمن ومستقر وقواتنا المسلحة منتشرة حول المدينة ومتمركزة بخطوط دفاعية منيعة ومعززة بمختلف أنواع الأسلحة". (روسيا اليوم)