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عربي-دولي

بعد إسقاط الأسد.. تعليمات صارمة من الجولاني إلى قواته

Lebanon 24
07-12-2024 | 23:42
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أصدر أحمد الشرع، قائد غرفة عمليات الفصائل السورية المسلحة، تعليمات صارمة لقواته في دمشق فجر الأحد، وذلك عقب إعلان المعارضة إسقاط نظام الرئيس بشار الأسد.

وقال الشرع، الذي كان يُعرف بأبي محمد الجولاني، في بيان نشره على حساب المعارضة في تطبيق تلغرام: "إلى كافة القوات العسكرية في مدينة دمشق، يُمنع منعًا باتًا الاقتراب من المؤسسات العامة، والتي ستظل تحت إشراف رئيس الوزراء السابق حتى يتم تسليمها رسميًا".
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وأضاف البيان: "يُمنع إطلاق الرصاص في الهواء"، في خطوة تهدف على ما يبدو إلى الحفاظ على الأمن والاستقرار في العاصمة.

يأتي ذلك بعد إعلان المعارضة السورية المسلحة دخولها العاصمة دمشق فجر الأحد، إثر فقدان النظام سيطرته عليها.

وقد شهدت العاصمة دمشق دخول متظاهرين إلى أحياء مهمة، مع انسحاب قوات النظام من وزارتي الدفاع والداخلية وكذلك من مطار دمشق الدولي.

كما تمكنت قوات المعارضة من تحرير معتقلين من سجن صيدنايا، المعروف بكونه مركزًا للتعذيب في ريف دمشق، بعد اقتحامه. (الجزيرة)
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