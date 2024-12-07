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عربي-دولي

رئيس الحكومة السورية: مستعدون لأي إجراءات تسليم للسلطة

Lebanon 24
07-12-2024 | 23:50
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قال رئيس الحكومة السورية، محمد غازي الجلالي، فجر الأحد، إنه مستعد "للتعاون" مع أي قيادة يختارها الشعب ولأي إجراءات "تسليم" للسلطة، مع إعلان الفصائل المسلحة البدء بدخول العاصمة.
 
وأعلن الجلالي في كلمة بثّها عبر حسابه على موقع "فيسبوك": "هذا البلد يستطيع أن يكون دول طبيعية دولة تبني علاقات طيبة مع الجوار ومع العالم... ولكن هذا الأمر متروك لأي قيادة يختارها الشعب السوري. ونحن مستعدون للتعاون معها بحيث نقدم لهم كل التسهيلات الممكنة".
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وأضاف رئيس الحكومة السورية: "يجب الحفاظ على كل مؤسسات الدولة السورية.. لست حريصا على أي منصب أو مزايا".

وأضاف بالقول: "أي قيادة يختارها السوريون سنتعاون معها.. وسننقل لها جميع الملفات الحكومية"، مشدداً على أنه "يجب الحفاظ على كل مؤسسات الدولة السورية".

وقال إنه سيظل في منزله ومستعد لدعم استمرار تصريف شؤون الدولة. (العربية)
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