إسرائيل تتوغل بريا في سوريا.. وهذا ما فعلته





هذا وافادت وسائل إعلام إسرائيلية أن "دبابات تابعة للجيش الإسرائيلي عبرت السياج الحدودي في مرتفعات الجولان في وقت مبكر من صباح اليوم".

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بالتوازي، أعلنت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية أن "الجيش الإسرائيلي يواصل حفر خندق عميق على طول الحدود وخط وقف إطلاق النار مع سوريا". أفادت منصة إعلامية إسرائيلية عن "دخول واسع لقوات الجيش الإسرائيلي بمرافقة دبابات إلى منطقة القنيطرة جنوب سوريا".هذا وافادت وسائل إعلام إسرائيلية أن "دبابات تابعة للجيش الإسرائيلي عبرت السياج الحدودي في مرتفعات الجولان في وقت مبكر من صباح اليوم".بالتوازي، أعلنت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية أن "الجيش الإسرائيلي يواصل حفر خندق عميق على طول الحدود وخط وقف إطلاق النار مع سوريا".

كذلك، شنّت الطائرات الإسرائيلية هجمات حول دمشق خلال الساعات الأخيرة، بهدف تدمير مصفوفات الأسلحة الكيماوية هناك والتي يمكن أن تقع في أيدي المتمردين السوريين الذين أطاحوا بنظام الرئيس السوري بشار الأسد، وفق ما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت".