قائد سوريا الديمقراطية: نعيش لحظات "تاريخية" مع سقوط النظام

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أشاد قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، الأحد، بـ"لحظات تاريخية" يعيشها السوريون مع سقوط النظام الذي حكم البلاد لنحو ربع قرن.وقال عبدي الذي تلقى قواته دعما أميركيا ويشك الأكراد عمودها الفقري "نعيش في سوريا لحظات تاريخية ونحن نشهد سقوط النظام الاستبدادي في دمشق".واعتبر أن "هذا التغيير فرصة لبناء سوريا جديدة قائمة على الديمقراطية والعدالة تضمن حقوق جميع السوريين".