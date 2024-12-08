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عربي-دولي

أوّل بيان للجيش السوري بعد سقوط الأسد.. هذا ما جاء فيه

Lebanon 24
08-12-2024 | 02:55
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قال الجيش السوري في وقت مبكر، اليوم الأحد، إن قواته تواصل عملياتها العسكرية ضد "تجمعات الإرهاب" في أرياف حماة وحمص ودرعا، وهي مناطق شهدت اشتباكات متصاعدة في الأيام القليلة الماضية.
  
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وورد في بيان الجيش "جيشنا يواصل تنفيذ عملياته النوعية "ضد تجمعات الإرهاب بوتائر عالية على اتجاه أرياف حماة وحمص وريف درعا الشمالي".

وجاء في البيان "تشدد القيادة العامة على أهمية الوعي لحجم المخطط المرسوم ضد وطنا الحبيب".

يأتي البيان بعد إعلان قوات المعارضة السورية على شاشة التلفزيون الرسمي "تحرير" دمشق وسقوط الرئيس بشار الأسد. (العربية)
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