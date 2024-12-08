أوّل بيان للجيش السوري بعد سقوط الأسد.. هذا ما جاء فيه

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وورد في بيان الجيش "جيشنا يواصل تنفيذ عملياته النوعية "ضد تجمعات الإرهاب بوتائر عالية على اتجاه أرياف حماة وحمص وريف درعا الشمالي".وجاء في البيان "تشدد القيادة العامة على أهمية الوعي لحجم المخطط المرسوم ضد وطنا الحبيب".يأتي البيان بعد إعلان قوات المعارضة السورية على شاشة التلفزيون الرسمي "تحرير" دمشق وسقوط الرئيس بشار الأسد. (العربية)