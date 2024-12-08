بالصورة: التلفزيون السوري الرسميّ يعلن "انتصار الثورة"

بثّ التلفزيون السوري الرسمي صورة حملت رسالة انتصار الثورة على نظام الرئيس السابق بشار الأسد.



وجاء في الرسالة:" الثورة العظيمة انتصرت ونظام الأسد سقط".

وكانت قد، الأحد، "تحرير مدينة دمشق وإسقاط بشار الأسد"، وذلك في بيان مقتضب على التلفزيون الرسمي.وأعلن فصيل يعرف باسم "فتح دمشق" في البيان، إطلاق سراح جميع المعتقلين.