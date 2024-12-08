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عربي-دولي

بالصورة: التلفزيون السوري الرسميّ يعلن "انتصار الثورة"

Lebanon 24
08-12-2024 | 03:35
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بثّ التلفزيون السوري الرسمي صورة حملت رسالة انتصار الثورة على نظام الرئيس السابق بشار الأسد.

وجاء في الرسالة:" الثورة العظيمة انتصرت ونظام الأسد سقط".
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وكانت قد أعلنت فصائل من المعارضة السورية، الأحد، "تحرير مدينة دمشق وإسقاط بشار الأسد"، وذلك في بيان مقتضب على التلفزيون الرسمي.
 
وأعلن فصيل يعرف باسم "فتح دمشق" في البيان، إطلاق سراح جميع المعتقلين.
 
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