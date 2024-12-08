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عربي-دولي

بعد سقوط الاسد.. أوّل تعليق للخارجية السورية على التطورات الأخيرة

Lebanon 24
08-12-2024 | 04:57
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أكدت وزارة الخارجية السورية، في بيان لها، أن سوريا تبدأ اليوم صفحة جديدة من تاريخها، تُرسي عهداً وطنياً يهدف إلى جمع كلمة السوريين وتوحيدهم، بعيداً عن أي انقسامات.

وجاء في البيان: "علينا جميعاً العمل من أجل بناء وطن يسوده العدل والمساواة، وطن يتمتع فيه الجميع بكافة الحقوق والواجبات دون استثناء".
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وشددت الوزارة على التزامها بأداء مهامها في الداخل والخارج، حيث أكدت أن بعثاتها الدبلوماسية ستظل في خدمة المواطنين السوريين وتسيير أمورهم. وأضافت: "استمرارنا في مهامنا يأتي انطلاقاً من مسؤوليتنا الوطنية في تمثيل الشعب السوري، لأن الوطن سيبقى دائماً هو الأسمى".
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