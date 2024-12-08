ستارمر في الخليج لتعزيز العلاقات الاقتصادية

يبدأ رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر زيارة تستمر عدة أيام لمنطقة الخليج، هي الأولى منذ توليه منصبه، سعيا لتعزيز العلاقات الاقتصادية والدفاعية مع الإمارات والسعودية.



وذكرت الحكومة البريطانية في بيان إن ستارمر سيسعى لتعزيز الاستثمار وتعميق الشراكات الدفاعية والأمنية، ووصفت البلدين بأنهما "من أهم شركاء المملكة المتحدة في العصر الحديث". (سكاي نيوز)

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