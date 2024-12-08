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إقتصاد
ستارمر في الخليج لتعزيز العلاقات الاقتصادية
Lebanon 24
08-12-2024
|
05:39
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يبدأ رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر زيارة تستمر عدة أيام لمنطقة الخليج، هي الأولى منذ توليه منصبه، سعيا لتعزيز العلاقات الاقتصادية والدفاعية مع الإمارات والسعودية.
وذكرت الحكومة البريطانية في بيان إن ستارمر سيسعى لتعزيز الاستثمار وتعميق الشراكات الدفاعية والأمنية، ووصفت البلدين بأنهما "من أهم شركاء المملكة المتحدة في العصر الحديث". (سكاي نيوز)
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