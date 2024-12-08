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عربي-دولي

بالفيديو... مصافحة ترامب لماكرون تثير ردود فعل على مواقع التواصل

Lebanon 24
08-12-2024 | 05:49
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أثارت مصافحة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال اجتماعهما في باريس، ردود فعل مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.

وكتب أحد مستخدمي منصة "إكس": "الرئيس ترامب يهيمن مرة أخرى على زعماء العالم بمصافحته. سيحتاج ماكرون إلى تدليك اليد بعد كل تصرفات ترامب الغريبة".
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وأضاف مستخدم آخر: "لقد قام الرئيس ترامب بعمل مثير للإعجاب عندما صافح ماكرون. لقد عدنا". (روسيا اليوم)
 
 

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