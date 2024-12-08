بالفيديو... مصافحة ترامب لماكرون تثير ردود فعل على مواقع التواصل

Advertisement

أثارت مصافحة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال اجتماعهما في باريس، ردود فعل مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.وكتب أحد مستخدمي منصة "إكس": "الرئيس ترامب يهيمن مرة أخرى على زعماء العالم بمصافحته. سيحتاج ماكرون إلى تدليك اليد بعد كل تصرفات ترامب الغريبة".وأضاف مستخدم آخر: "لقد قام الرئيس ترامب بعمل مثير للإعجاب عندما صافح ماكرون. لقد عدنا". (روسيا اليوم)