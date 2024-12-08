مصدر أمنيّ تركيّ: طرد وحدات حماية الشعب الكردية من منبج

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أفاد مصدر أمني تركي أن المسلحين المدعومين من أنقرة سيطروا على مدينة منبج بعد طرد وحدات حماية الشعب الكردية منها.وقال المصدر إن المسلحين دخلوا وسط منبج، وذلك بعدما قاتلوا ضدّ وحدات حماية الشعب وحزب العمال الكردستاني.وأشار المصدر إلى أن العملية العسكرية كانت بإسناد جوي. (سكاي نيوز)