Advertisement

عربي-دولي

بعد دخول المعارضة السوريّة إلى دمشق... هل وصل بشار الأسد إلى هنغاريا؟

Lebanon 24
08-12-2024 | 07:22
A-
A+
Doc-P-1289757-638692647051864334.jpg
Doc-P-1289757-638692647051864334.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نفت حكومة هنغاريا صحة الأنباء التي تحدثت أن الرئيس السوري بشار الأسد وصل إلى العاصمة بودابست بعد دخول المعارضة المسلحة دمشق.

 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بعد سقوط الاسد.. أوّل تعليق للخارجية السورية على التطورات الأخيرة
lebanon 24
08/12/2024 16:06:42 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو.. اقتحام قصر حافظ وبشار الاسد
lebanon 24
08/12/2024 16:06:42 Lebanon 24 Lebanon 24
أوّل تعليق أميركي بعد سقوط الاسد
lebanon 24
08/12/2024 16:06:42 Lebanon 24 Lebanon 24
رسالة صادمة جدًا: بعد دعمه الكبير له.. هكذا علّق أيمن زيدان على خبر سقوط الاسد
lebanon 24
08/12/2024 16:06:42 Lebanon 24 Lebanon 24

الاسد

هنغاريا

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:50 | 2024-12-08
08:44 | 2024-12-08
08:30 | 2024-12-08
08:28 | 2024-12-08
08:17 | 2024-12-08
08:15 | 2024-12-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24