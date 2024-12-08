الخارجية الصينية: نأمل أن تعود سوريا إلى الاستقرار في أقرب وقت ممكن

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دعت بكين لتحقيق الاستقرار في سوريا، وضمان سلامة وأمن المؤسسات الصينية وموظفيها، بعد وصول فصائل المعارضة السورية المسلحة إلى العاصمة دمشق.وجاء في بيان لوزارة الخارجية الصينية الأحد :" تتابع الصين الوضع في سوريا عن كثب، ونأمل أن تعود البلاد إلى الاستقرار في أقرب وقت ممكن".وأشار البيان إلى أن الحكومة الصينية تساعد رعاياها الراغبين في مغادرة سوريا وتتواصل مع من بقوا في سوريا، داعية إياهم إلى اتخاذ كافة التدابير لضمان سلامتهم.وأكد البيان أن السفارة الصينية في دمشق تواصل عملها، وستوفر الدعم للمواطنين الصينيين الذين بحاجة لذلك. (الاناضول)