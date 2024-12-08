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عربي-دولي

كيف علّق نتنياهو على سقوط بشار الأسد؟

Lebanon 24
08-12-2024 | 08:03
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علّق رئيس الحكومة الإسرائيليّة بنيامين نتنياهو على سقوط الرئيس السوريّ بشار الأسد.
 
 
وقال نتنياهو إنّ "سقوط الأسد كان نتيجة مباشرة للضربات التي وجهتها إسرائيل لحزب الله وإيران".
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