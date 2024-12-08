كيف علّق نتنياهو على سقوط بشار الأسد؟

علّق رئيس الحكومة الإسرائيليّة بنيامين نتنياهو على سقوط الرئيس السوريّ بشار الأسد.

وقال نتنياهو إنّ "سقوط الأسد كان نتيجة مباشرة للضربات التي وجهتها إسرائيل لحزب الله وإيران".