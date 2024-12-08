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عربي-دولي

الجولاني: المستقبل لنا

Lebanon 24
08-12-2024 | 08:15
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قال زعيم هيئة تحرير الشام أبو محمد الجولاني بعد سيطرة المعارضة المسلحة على دمشق إنه لا مجال للعودة إلى الوراء وأن الهيئة عازمة على مواصلة المسار الذي بدأته في 2011.

وفي تصريح بثه التلفزيون السوري،قال الجولاني: "المستقبل لنا".
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وفي أول رسالة له بعد دخول دمشق، دعا في وقت سابق من الأحد، مقاتليه إلى عدم الاقتراب من المؤسسات العامة، مؤكدا أنها ستبقى تحت إشراف رئيس الوزراء السابق حتى "تسليمها رسميا"، بعد إعلان المعارضة إسقاط الرئيس بشار الأسد. (سكاي نيوز)
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