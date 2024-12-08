إنقطاع الكهرباء في كلّ أنحاء إثيوبيا

طرأ عطل على شبكة الكهرباء في إثيوبيا ما تسبب بانقطاع التيار عن كل أنحاء البلاد، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي.



وأعلنت هيئة الطاقة إنها أعادت التغذية بالتيار الكهربائي لنصف أراضي البلاد، بما في ذلك غالبية أنحاء العاصمة أديس أبابا. (سكاي نيوز)

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