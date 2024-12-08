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إقتصاد

إنقطاع الكهرباء في كلّ أنحاء إثيوبيا

Lebanon 24
08-12-2024 | 08:17
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طرأ عطل على شبكة الكهرباء في إثيوبيا ما تسبب بانقطاع التيار عن كل أنحاء البلاد، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي.

وأعلنت هيئة الطاقة إنها أعادت التغذية بالتيار الكهربائي لنصف أراضي البلاد، بما في ذلك غالبية أنحاء العاصمة أديس أبابا. (سكاي نيوز)
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