ترامب: بشار الأسد فرّ من سوريا بعدما فقد الدعم الروسي

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قال الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب إن رئيس النظام السوري المخلوع بشار الأسد فرّ من البلاد بعدما فقد الدعم الروسي.وأضاف في منشور على منصة "تروث سوشيال"، الأحد: "رحل الأسد، غادر بلده، حاميته روسيا التي يقودها فلاديمير بوتين لم تعد تهتم بحمايته".واعتبر ترامب أن "السبب وراء فقدان روسيا الاهتمام بسوريا هو أوكرانيا".وأوضح أن روسيا وإيران أصيبتا بالوهن بسبب المشكلات في المنطقة.وشدد على ضرورة وقف فوري لإطلاق النار في المناطق الساخنة.وتابع ترامب: "أُهدرت الكثير من الأرواح دون داع، عائلات كثيرة تباد، إذا استمر الأمر على هذا النحو فقد يتحول إلى شيء أكبر وأسوأ بكثير".وأردف: "أنا أعرف فلاديمير جيدا. الآن هو الوقت المناسب للعمل، والصين قادرة على المساعدة. العالم ينتظر". (الأناضول)