الأردن يؤكد ضرورة حماية أمن سوريا ومواطنيها ومنجزات شعبها

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أكد الملك عبدالله الثاني، الأحد، وقوف الأردن الى جانب السوريين واحترام "إرادتهم"، داعيا لتجنب انجرار البلاد إلى "الفوضى" بعد إعلان الفصائل المعارضة دخول دمشق وإسقاط الرئيس بشار الأسد.وأفاد الديوان الملكي في بيان بأن الملك قال خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي إن "الأردن يقف إلى جانب الأشقاء السوريين ويحترم إرادتهم وخياراتهم".وأكد العاهل الأردني "ضرورة حماية أمن سوريا ومواطنيها ومنجزات شعبها، والعمل بشكل حثيث وسريع لفرض الاستقرار وتجنب أي صراع قد يؤدي إلى الفوضى".