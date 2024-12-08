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عربي-دولي

بعد انسحاب الجيش السوريّ... إليكم ما قامت به إسرائيل

Lebanon 24
08-12-2024 | 09:33
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قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إنّ مجلس الوزراء قررّ احتلال منطقة  جبل الشيخ السورية وإنشاء منطقة عازلة.
 
 
وذكر مصدر أمني أن الجيش الإسرائيلي سيطر على مواقع جديدة على خط وقف النار مع سوريا.
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وقال المصدر الأمني إن الجيش الإسرائيلي سيطر على موقع جبل الشيخ بعد انسحاب الجيش السوري.
 
وأفادت القناة الـ12 الإسرائيلية أنّ قوات إسرائيلية دخلت إلى عمق 14 كلم في الأراضي السورية. (العربية - رصد لبنان 24)
 
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