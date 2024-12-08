بعد انسحاب الجيش السوريّ... إليكم ما قامت به إسرائيل



قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إنّ مجلس الوزراء قررّ احتلال منطقة جبل الشيخ السورية وإنشاء منطقة عازلة.

وذكر مصدر أمني أن الجيش الإسرائيلي سيطر على مواقع جديدة على خط وقف النار مع سوريا.

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وقال المصدر الأمني إن الجيش الإسرائيلي سيطر على موقع جبل الشيخ بعد انسحاب الجيش السوري.