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إقتصاد

شولتس يدعو إلى عقد قمة من أجل قطاع الصلب

Lebanon 24
08-12-2024 | 09:46
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دعا المستشار الألماني أولاف شولتس كبار ممثلي قطاع الصلب ومجالس العمال والنقابات العمالية إلى قمة بشأن مستقبل الصناعة في ديوان المستشارية في برلين يوم الاثنين المقبل.

وكتب شولتس عبر منصة "إكس" إن الأمر يتعلق بإجراءات ملموسة لتأمين صناعة الصلب في ألمانيا، مضيفا أن ضمان أسعار كهرباء يمكن الاعتماد عليها وتشجيع الاستثمارات والحماية من الإغراق تمثل أمورا مهمة في هذا الصدد.
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وقال شولتس في تصريحات لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية: "سيظل الصلب جزءا من صناعتنا لقرون قادمة، ومن المهم الآن تأمين صناعة الصلب في ألمانيا على المدى الطويل. وهذا له أهمية جيوستراتيجية". (سكاي نيوز)

إقتصاد

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