تحذيرٌ إسرائيليّ عاجل الى السكان في جنوب سوريا

وجّه المتحدث باسم الجيش الإسرائيليّ أفيخاي أدرعي تحذيراً عاجلاً الى السكان في جنوب سوريا في القرى والبلدات التالية:



- أوفانية

- القنيطرة

- الحميدية

- الصمدانية الغربية

- القحطانية



وقال أدرعي: "القتال داخل منطقتكم يُجبر الجيش الإسرائيلي على التحرّك ولا ننوي المساس بكم".

Advertisement