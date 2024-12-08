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عربي-دولي

تحذيرٌ إسرائيليّ عاجل الى السكان في جنوب سوريا

Lebanon 24
08-12-2024 | 10:08
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وجّه المتحدث باسم الجيش الإسرائيليّ أفيخاي أدرعي تحذيراً عاجلاً الى السكان في جنوب سوريا في القرى والبلدات التالية:

- أوفانية
- القنيطرة
- الحميدية
- الصمدانية الغربية
- القحطانية

وقال أدرعي: "القتال داخل منطقتكم يُجبر الجيش الإسرائيلي على التحرّك ولا ننوي المساس بكم". 
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