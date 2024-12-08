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سماع دوي انفجارين وسط العاصمة السورية

Lebanon 24
08-12-2024 | 10:31
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أعلنت مصادر محلية سورية عن سماع دوي انفجارين وسط العاصمة السورية دمشق قرب منطقتي مطار المزة وكفرسوسة.

وأفادت القناة الـ12 الإسرائيليّة أن الطائرات الإسرائيلية قصفت عدة مستودعات للأسلحة في محيط مطار دمشق الدولي، ومطاري المزة وهلالة العسكريين.
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وأفاد مصدر أمني إسرائيلي مطلع للقناة، أن القوات الإسرائيلية قصفت مخازن أسلحة في محيط مطار دمشق الدولي خشية من وصولها إلى أيدي الجماعات المسلحة السورية.
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