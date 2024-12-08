إستطلاع يكشف... تراجع طفيف للتضخم في مصر

أظهر استطلاع لوكالة "رويترز" أنه من المتوقع انخفاض التضخم في مصر قليلا إلى 26.4 بالمئة مع تراجع أسعار المواد الغذائية.



وأشار متوسط توقعات 15 محللا استطلعت رويترز آراءهم إلى انخفاض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 26.4 بالمئة من 26.5 بالمئة في تشرين الاول. (سكاي نيوز)

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