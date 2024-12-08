مسؤول سعودي: المملكة على تواصل مع الأطراف المعنية في سوريا

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قال مسؤول سعودي، الأحد، إن المملكة على اتصال بكل الأطراف في المنطقة بشأن سوريا، وإنها عازمة على بذل كل ما في وسعها لتجنب حدوث فوضى في البلاد في أعقاب الإطاحة بالرئيس بشار الأسد.وأضاف المسؤول "نحن على اتصال دائم مع تركيا وجميع الأطراف المعنية"، مشيرا إلى أن المملكة لا علم لها بمكان الأسد.وعزا المسؤول السعودي سقوط الأسد إلى تقاعسه عن إعادة التواصل مع عدد من الأطراف الفاعلة في المنطقة ومع المعارضة، بحسب ما أوردت "رويترز".وقال: "الحكومة التركية حاولت التواصل والتنسيق مع الحكومة السورية، إلا أن هذه المبادرات قوبلت بالرفض".وأضاف: "الوضع الحالي نتيجة مباشرة لعدم انخراط الحكومة السورية في العملية السياسية. هذه المحصلة تمثل النتيجة الحتمية لمثل هذا التعنت".(الحرة)