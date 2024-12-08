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عربي-دولي

البحرين تؤكد دعمها لأمن سوريا وتطلعات شعبها

Lebanon 24
08-12-2024 | 11:50
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أكدت مملكة البحرين أنها تتابع عن كثب تطورات الأوضاع المتسارعة في سوريا، في سياق حرصها على أمن الدولة السورية، واستقرارها وصون سيادتها، ووحدة وسلامة أراضيها، وحماية المدنيين وفق قواعد القانون الدولي.
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وحثت وزارة الخارجية البحرينية جميع الأطراف ومكونات الشعب السوري على تغليب المصلحة العليا للوطن والمواطنين، والحفاظ على المؤسسات العامة للدولة وسلامة منشآتها الحيوية والاقتصادية.
وأكدت وزارة الخارجية مساندة مملكة البحرين للجهود الإقليمية والدولية الداعمة للشعب السوري الشقيق، وتطلعاته نحو بناء مستقبل مشرق يسوده الأمن والاستقرار والوحدة والعدالة، وتيسير عودة اللاجئين والنازحين إلى ديارهم في إطار خطة لإعادة الإعمار وبناء المؤسسات الديمقراطية، وتحقيق السلام والاستقرار، واستعادة الدولة دورها الحيوي في محيطها العربي والدولي. (سكاي نيوز)
 
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